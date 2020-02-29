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Чем удивит погода в последний день зимы: синоптики дали "теплый" прогноз (карта)

29 февраля, 07:32

Тина Наринецкая

На Карпаты обрушится сильный ветер

В последний день зимы, 29 февраля, украинцев ждет теплая и солнечная погода. Местами синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"29 февраля ночью в Прикарпатье небольшой мокрый снег, днем в Крыму небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 4-9 градусов тепла. В южных областях будет еще теплее – до 11 градусов тепла.

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А вот в Карпатах местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, тут зима не сдает свои позиции – синоптики прогнозируют 0-5 градусов мороза.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, какая погода ждет Украину в первый месяц весны. В первых числах марта солнца, по прогнозам синоптиков, будет мало, а вот дождей с мокрым снегом достаточно.

Отметим, что зима в Украине в этом году была нетипичной: аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Читайте подборку погодных рекордов осени и зимы.

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