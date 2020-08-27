Черновцы и Ивано-Франковск "покраснели": в Украине обновили зоны карантина

Стало известно, в каких городах и районах с 31 августа будут действовать самые жесткие ограничения

В Украине во второй раз за неделю обновили цвета карантинных зон, в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 – в прошлый раз их корректировали 24 августа.

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Об этом 27 августа сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Демчинов.

По его данным, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено оставить в "красной" зоне Черновцы, а также добавить Ивано-Франковск.

Также максимальные ограничения будут действовать в городах Калуш и Коломыя, а также Городенковском, Косовском и Тисменицком районах (Ивано-Франковская область); городах Беляевка и Измаил (Одесская область); в Дубно, Остроге, Костопольском и Радивиловском районах (Ровенская область); в городах Бережаны и Чертков, а также в Бережанском районе (Тернопольская область); Вижницком, Глыбокском, Заставновском, Кицманском и Новоселицком районах (Черновицкая область).

В "оранжевую" зону попали областные центры Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь и Харьков, а также города Владимир-Волынский, Коростень, Мукачево, Чоп, Болехов, Бурштын, Яремче, Березань, Моршин, Самбор, Черноморск, Вараш и Новоднестровск. Кроме того сюда включили ряд районов в различных областях.

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В "желтой" зоне оказались Киев, а также областные центры Винница, Житомир, Чернигов, Хмельницкий, Ровно, Одесса,

Более подробно с новым зональным делением Украины вы можете ознакомиться в таблице ниже:

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В силу данное распоряжение вступает с полуночи 31 августа и будет действовать в течение следующих 14 дней, уточнил Демчинов.

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Напомним, что изначально карантинные зоны планировалось обновлять раз в две недели, однако с 20 августа их пересматривают уже в третий раз.

Также ранее мы писали, что Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Раньше было четыре критерия, сейчас их три. Больше об ограничениях, которые действуют в разных зонах, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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