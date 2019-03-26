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Четыре месяца в плену: американское посольство призвало Россию немедленно отпустить украинских моряков

Сегодня, 00:46

В посольстве в очередной раз осудили захват моряков и других украинцев

Фото: Getty Images
Четыре месяца в плену: американское посольство призвало Россию немедленно отпустить украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg Украина В посольстве в очередной раз осудили захват моряков и других украинцев

Посольство США в Украине призывало Россию отпустить захваченных украинских моряков и вернуть корабли. Об этом говорится в заявлении на странице посольства в соцсети Facebook.

"Ровно четыре месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство – основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", – говорится в сообщении.

Также в посольстве снова осудили захват моряков и других украинцев. "Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам

Позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней – их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. 

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Тег США, посольство, плен, Украина, РФ, пленные украинские военные , пленные моряки

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