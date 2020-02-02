"Четыре танкиста и оплаченная коммуналка": яркие фотожабы на слова депутата

/ Фото: Pixabay

Соцсети "взорвал" совет "слуги народа" пенсионерке Евгения Брагара продать собаку для оплаты коммуналки. Пользователи сети продолжают высмеивать его слова, на этот раз в фотожабах и мэмах.

Украинцы вспомнили знаменитый мультик "Простоквашино", где кот предлагает расплатиться за коммунальные услуги псом Шариком. Королеву Великобритании соцсети "отправили" оплачивать квитанции с двумя песиками.

Читайте также: Собаку продавать не надо: в "Нафтогазе" отреагировали на скандальное заявление депутата

Вспомнили также известные фильм про Хайтико, собаку Баскервилей, а фильм "Четыре танкиста и собака" обыграли как "Четыре танкиста и оплаченная коммуналка".

Реклама

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая сложности людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".

Смотрите также в сюжете о программе монетизации субсидий и льгот:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама