Членство в НАТО через 10 лет: Порошенко рассказал о международных целях Украины

Вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня, заявил Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины – в следующие 10 лет стать членом НАТО. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому изданию, передает "Укринформ".

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом Альянса", – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России.

Глава государства напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским боевикам, которых поддерживает Кремль, причем на данный момент более 10 тысяч человек были убиты в ходе этого конфликта.

Относительно аннексии Крыма Москвой 18 марта 2014 года Порошенко заявил: "Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО".

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Комментируя предоставление Альянсом Украине, Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии статуса "стран-аспирантов", Порошенко подчеркнул: "Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года".

По словам главы государства, Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.

Как сообщалось, в украинской армии активно готовят сержантов и инструкторов по нормам НАТО. В этом Украине помогли инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши. В Минобороны отмечают, что боевые тренинги по стандартам НАТО улучшили качество подготовки военнослужащих.

В то же время в Минобороны заявляли, что уже восемь батальонов в Украине обучены по стандартам НАТО.