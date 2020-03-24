Чрезвычайного положения не будет: Аваков объяснил почему

Несмотря на ежедневный прирост новых инфицированных коронавирусом, чрезвычайное положение в Украине вводить еще рано – эту меру следует задействовать лишь в крайнем случае.

Об этом, как сообщает "Украинская правда", заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД полагает, что режима чрезвычайной ситуации, который на сегодняшний день объявлен в девяти областях страны, достаточно для сдерживания эпидемии.

Реклама

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", – сказал Аваков.

В тренде Карантин в комфорте: как провести это время с пользой для себя

Напомним, что накануне министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения и попросил депутатов принять соответствующее решение.

Больше о том, зачем режим чрезвычайной ситуации в Украине менять на чрезвычайное положение и в чем их отличие, читайте в материале "Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама