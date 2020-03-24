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Чрезвычайного положения не будет: Аваков объяснил почему

24 марта, 20:11

Станислав Кожемякин

Режим ЧП предусматривает ограничение конституционных прав украинцев

Несмотря на ежедневный прирост новых инфицированных коронавирусом, чрезвычайное положение в Украине вводить еще рано – эту меру следует задействовать лишь в крайнем случае.

Об этом, как сообщает "Украинская правда", заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД полагает, что режима чрезвычайной ситуации, который на сегодняшний день объявлен в девяти областях страны, достаточно для сдерживания эпидемии.

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"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", – сказал Аваков.

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Напомним, что накануне министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения и попросил депутатов принять соответствующее решение.

Больше о том, зачем режим чрезвычайной ситуации в Украине менять на чрезвычайное положение и в чем их отличие, читайте в материале "Власть обсуждает введение ЧП в Украине: что это значит" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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