Что делать, если вы заподозрили коронавирус: глава Минздрава ответила на популярные вопросы

Руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая дала ответы на самые распространенные вопросы, связанные с коронавирусом, который уже проник в Украину.
В своем Facebook глава Минздрава призвала не поддаваться панике, "выполнять четкие правила и действовать по алгоритмам".
Самым актуальным оказался вопрос о том, куда обращаться в случае появления симптомов острых респираторных инфекций.
"Сразу к семейному врачу. Никаких других врачей или больниц на этом этапе искать не нужно. Семейному врачу обязательно нужно сообщить, были ли вы в странах, где зафиксирован вирус, контактировали ли с людьми, которые вернулись из таких стран. Учитывая эту информацию и ваши симптомы, семейный врач примет решение о дальнейших действиях. Семейные врачи знают четкий алгоритм действий", – подчеркнула Скалецкая.
Вторым по важности оказался вопрос о вызове бригады скорой помощи при подозрении на коронавирус.
"Да. Бригады экстренной медицинской помощи информированы о том, как действовать в таких случаях", - заверила глава Минздрава.
Третьим стал вопрос о том, необходима ли маска, чтобы обезопаситься от коронавируса.
"Маски нужно одевать исключительно тогда, когда у человека уже есть симптомы острого респираторного заболевания. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и CDC (Федерального агентства по контролю и профилактике заболеваний в США), здоровым людям они не нужны. Наоборот, если носить маску, появляется фальшивое ощущение безопасности, которое может привести к небрежному отношению к первостепенным правилам защиты", – объяснила Скалецкая.
Глава Минздрава подчеркнула также, что с человеком, у которого проявляются признаки ОРЗ, желательно придерживаться дистанции до двух метров, а также избегать мест массового скопления людей.
Многие украинцы задавали вопрос о том, правда ли, что мытье рук может обезопасить от коронавируса.
"Да, руки нужно мыть максимально часто, желательно с мылом. Длительность процедуры – 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте спиртосодержащие антисептики", - призвала Скалецкая.
Глава Минздрава добавила, что вирус может выживать на поверхностях разных предметах на протяжении трех часов, а простые методы дезинфекции могут убить вирус и сделать заражение невозможным.
Финальным стал вопрос о том, могут ли дети ходить в садики и школы после того, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса.
"В каждой области созданы противоэпидемические комиссии, которые мониторят ситуацию и предоставляют свои рекомендации. Пока нет оснований для массовой отмены занятий в школах и детсадах", - заверила Скалецкая.
Отдельно она подчеркнула, что "в случае с первым больным с коронавирусом все происходило согласно нашим алгоритмам".
"Мужчина действовал правильно. Он минимизировал контакты и сразу обратился за помощью. Врачи держат все на контроле. Ему желаю выздоровления. Всем украинцам – относиться ответственно к собственному здоровью и здоровью всех окружающих", – резюмировала она.
Как известно, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вирус был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. В Украину мужчина с женой прибыл 26 февраля, и во время контроля на границе каких-то симптомов заболевания у пары не обнаружили.
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