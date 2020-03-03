Что делать, если вы заподозрили коронавирус: глава Минздрава ответила на популярные вопросы

Скалецкая дала семь важных советов о том, как не заразиться и что делать при первых симптомах коронавируса

Руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая дала ответы на самые распространенные вопросы, связанные с коронавирусом, который уже проник в Украину.

В своем Facebook глава Минздрава призвала не поддаваться панике, "выполнять четкие правила и действовать по алгоритмам".

Самым актуальным оказался вопрос о том, куда обращаться в случае появления симптомов острых респираторных инфекций.

"Сразу к семейному врачу. Никаких других врачей или больниц на этом этапе искать не нужно. Семейному врачу обязательно нужно сообщить, были ли вы в странах, где зафиксирован вирус, контактировали ли с людьми, которые вернулись из таких стран. Учитывая эту информацию и ваши симптомы, семейный врач примет решение о дальнейших действиях. Семейные врачи знают четкий алгоритм действий", – подчеркнула Скалецкая.

Вторым по важности оказался вопрос о вызове бригады скорой помощи при подозрении на коронавирус.

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"Да. Бригады экстренной медицинской помощи информированы о том, как действовать в таких случаях", - заверила глава Минздрава.

Третьим стал вопрос о том, необходима ли маска, чтобы обезопаситься от коронавируса.

"Маски нужно одевать исключительно тогда, когда у человека уже есть симптомы острого респираторного заболевания. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и CDC (Федерального агентства по контролю и профилактике заболеваний в США), здоровым людям они не нужны. Наоборот, если носить маску, появляется фальшивое ощущение безопасности, которое может привести к небрежному отношению к первостепенным правилам защиты", – объяснила Скалецкая.

Глава Минздрава подчеркнула также, что с человеком, у которого проявляются признаки ОРЗ, желательно придерживаться дистанции до двух метров, а также избегать мест массового скопления людей.

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Многие украинцы задавали вопрос о том, правда ли, что мытье рук может обезопасить от коронавируса.

"Да, руки нужно мыть максимально часто, желательно с мылом. Длительность процедуры – 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте спиртосодержащие антисептики", - призвала Скалецкая.

Глава Минздрава добавила, что вирус может выживать на поверхностях разных предметах на протяжении трех часов, а простые методы дезинфекции могут убить вирус и сделать заражение невозможным.

Финальным стал вопрос о том, могут ли дети ходить в садики и школы после того, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса.

"В каждой области созданы противоэпидемические комиссии, которые мониторят ситуацию и предоставляют свои рекомендации. Пока нет оснований для массовой отмены занятий в школах и детсадах", - заверила Скалецкая.

Отдельно она подчеркнула, что "в случае с первым больным с коронавирусом все происходило согласно нашим алгоритмам".

"Мужчина действовал правильно. Он минимизировал контакты и сразу обратился за помощью. Врачи держат все на контроле. Ему желаю выздоровления. Всем украинцам – относиться ответственно к собственному здоровью и здоровью всех окружающих", – резюмировала она.

Как известно, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вирус был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. В Украину мужчина с женой прибыл 26 февраля, и во время контроля на границе каких-то симптомов заболевания у пары не обнаружили.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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