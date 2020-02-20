Что происходит на борту самолета с украинцами из Уханя: эксклюзивные подробности

Корреспондент "Сегодня" рассказал о мерах безопасности на спецборту

Все пассажиры самолета, на котором Украина эвакуировала своих граждан из охваченной коронавирусной эпидемией китайской провинции Хубэй, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов. Он оказался единственным украинским журналистом, который находится на спецборту.

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По его словам, медики несколько раз замеряли температуру и проверяли пассажиров на признаки лихорадки. По словам журналиста, кормят на борту очень хорошо.

Среди пассажиров есть целая семья из трех человек, а также трое детей. Однако Анастасии Зинченко, которой запретили эвакуироваться со своим шпицем Мишелем, на борту нет.

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"Самолет поделен пополам: в одной части экипаж, медики, и я. Затем буферная зона. А чтобы ее пройти – нужно надевать специальный костюм, очки, респираторы. Пассажиры находятся в хвостовой части самолета, все в масках", – передает корреспондент.

На состоянии людей сказалось то, что самолет долго кружил над Харьковом.

"Организовано все на высшем уровне. Три экипажа обслуживают рейс. Это титаническая работа", – констатирует спецкор.

Тем временем на Telegram-канале "Блог Молодого Журналиста" появились видео с борта самолета, на которых видно, как люди в костюмах биозащиты ходят по салону и проверяют самочувствие у пассажиров.

Кроме того, на канале "ХС | Харьков" появились фото с самолета.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о том, как Украина эвакуировала своих граждан из охваченного коронавирусом Уханя, читайте в материале "Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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