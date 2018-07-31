Август подарит украинцам ряд новшеств: тариф на мелочь и новые лекарства

Кроме одного дополнительного выходного на День Независимости, последний летний месяц подарит нам сразу несколько новшеств в банковской сфере. "Сегодня" выяснила, чем удивит украинцев август.

Банковское дело

Уже с 1 августа не получится бесплатно обменять в банке мелочь на купюры. Теперь за обмен тысячи десятикопеечных монет (100 грн) нужно будет заплатить 20 грн, а за обмен тысячи 50-копеечных (500 грн) — 35 грн. Впрочем, несмотря на то, что Нацбанк больше не выпускает мелочь номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, их обмен остается совершенно бесплатным.

Также с первого числа начинают действовать отдельные положения нового Закона "О валюте". Например, регулятор перейдет на новые правила расчета курса гривни к доллару. НБУ больше не будет учитывать случаи обмена валюты, когда курс значительно отличается от большинства операций. Так, если в 90% случаев доллар продают по 26 грн, а в 10% по 28, то эти 10% при расчете курса учитываться не будут. Кроме того, Нацбанк будет публиковать официальный курс на два часа раньше, чем сегодня — в 16:00.

Наконец, Национальный банк упростил привлечение внешних кредитов в Украину. Сегодня, если украинцы занимают деньги в иностранном банке, а эксперты НБУ видят в этой сделке рискованную финансовую операцию, все документы дополнительно проверяются. Именно от этой инспекции планирует в августе отказаться Нацбанк. Также с августа обещают полностью автоматизировать регистрацию кредитов в иностранных банках для украинцев.

Телевизор и лекарства

Уже завтра в Киеве, Киевской и Кировоградской областях прекратится аналоговое эфирное вещание телеканалов. Таким образом, жители этих территорий со старыми телевизорами, без кабельного и спутникового оборудования, не смогут просматривать ТВ-программы. Как отмечает глава Нацсовета по вопросам телевидения Юрий Артеменко, он не ожидает сложностей в столичном регионе, а вот Кировоградская область для него остается "экспериментальной". Однако проблемы там помогут Нацсовету в дальнейшем обойти острые углы этой телевизионной реформы.

Напомним, по всей Украине аналоговый сигнал должны отключить с 1 сентября.

А вот Минздрав с августа расширяет список препаратов, которые входят в программу "Доступные лекарства". По ней больные диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить некоторые медикаменты бесплатно. В обновленный перечень лекарств войдет 261 препарат (на 22 больше, чем в предыдущем). В МОЗ также напомнили, что с программой работают 7800 аптек, а список медикаментов пересматривается дважды в год — в январе и июле.

Cписки студентов и финская школа

Завтра должны быть опубликованы списки абитуриентов на зачисление в вузы. После этого студенты должны будут до 6 августа подать оригиналы своих документов в приемные комиссии тех учебных заведений, которые они выбрали. Напомним, по данным Минобразования, более половины поступающих даже не попытались попасть на бюджетные места.

Еще одна образовательная новинка в августе коснется средней школы. В силу вступит соглашение с правительством Финляндии о поддержке реформы украинского среднего образования. За документ в начале июля проголосовала Верховная Рада. Поддержка финского правительства будет касаться трех направлений: подготовки учителей начальной школы (1—4 классы), популяризации образования и улучшения образовательной среды.

Программа рассчитана на четыре года (до 2021-го), и по ней Финляндия предоставит Украине техническую помощь в размере 6 млн евро. В соглашении также указывается, что наша страна под этот проект должна выделить компетентных госслужащих и помещение в здании Министерства образования.