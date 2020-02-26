Циклон Zehra подпортит погоду: где ждать +15, и кому не повезет с дождями

В Украину потихоньку идет весна – в некоторых областях потеплеет до +15, но при этом теплую погоду подпортят дожди с мокрым снегом и сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, очередной циклон по имени Zehra в четверг передвинется из Дании в Балтию и повлечет за собой атмосферные фронты, один из которых окажется в Украине.

"27 февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на западе – с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до 2-6 градусов тепла. Теплее, к апрельским значениям, в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня 10-15 градусов, на остальной территории – 4-8 градусов. Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем ​​восток Украины еще побудет в сухой погоде – будут дожди только к вечеру; а в западных областях и на севере осадки вероятны утром и днем, а вечером – прояснится", – написала Диденко.

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В то же время синоптик предупредила о сильном штормовом ветре в Запорожье, Крыму, в Николаевской, Донецкой, Луганской областях, в Днепре и его районах. В большинстве областей Украины ветер будет умеренный – западный и юго-западный.

В Киеве в четверг ожидается дождь. Температура воздуха в столице после сегодняшних роскошных 10-11 градусов снизится до +6.

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Диденко добавила, что к концу недели, на выходных, похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет.

Как сообщали новости "Сегодня", конец февраля будет и мокрым, и прохладным. Осадки будут кочевать по областям, а температура воздухе каждый день меняться. Читайте подробней, с какой погодой Украина встретит весну.

Напомним, в последние дни в Украине сильно разбушевалась непогода – сильный ветер, дожди и мокрый снег доставили массу проблем украинцам: деревья падали на машины, обрывали линии электропередач, дороги заметало, более двух сотен населенных пунктов были без света.

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