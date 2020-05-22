Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 20 тысяч

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Украину – инфекцию уже подтвердили у 20 148 человек. Об этом гласят данные Кабмина.

Только за прошлые сутки в стране заболели 442 человека. С начала эпидемии от инфекции скончались 588 украинцев (11 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 6 585 человек (385 за последние сутки).

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А тем временем в Украине снова продлили карантин. На этот раз не на 10 дней, как в прошлый раз, а на месяц. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

Более того, правительство разрешило, наконец, запустить работу общественного транспорта и даже метро. Автобусы начнут ходить с 23 мая, а метрополитен откроют с 25-го. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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