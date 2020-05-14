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  1. Последние новости Украины

Далеко от передовой: на Донбассе ВСУ понесли неожиданные потери

14 мая, 15:59

Сергей Мартынец

На месте происшествия работают следователи и военные

Пока на Донбассе не утихает вражеский огонь и периодически достается украинским защитникам, в тылу во время занятий погибли два бойца Вооруженных сил. Об этом сообщили в штабе ООС.

На месте инцидента работают правоохранители и военные.

"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", – говорится в сообщении.

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А тем временем на передовой украинская армия понесла новые потери. Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая от пули снайпера погиб боец ВСУ. Медики пытались спасти военного, но он скончался во время операции. Тяжелое ранение он получил под Катериновкой в Луганской области.

Также стало известно, что на Донбассе погиб офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Боец служил в отдельном отряде спецназначений. Офицер в боевых действиях на Донбассе участвовал с начала российской агрессии.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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