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Дело Маркива в Италии затянется: посол объяснил ситуацию с апелляцией

16 июля, 11:46

Защита украинца намерен оспорить жесткий приговор нацгвардейцу, но ему еще долго придется пробыть за решеткой

Виталий Маркив
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Украина в середине осени подаст апелляцию на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву в Италии, которому итальянский суд дал 24 года тюрьмы, однако дело затянется до следующего года. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Мотивацию они могут нам предоставить хоть завтра, если бы она у них была. Но крайний срок – это 90-й день. Считая с 12 июля крайний срок – это 12 октября. После получения мотивации у защиты есть месяц на подготовку апелляции. Также есть месяц на подготовку апелляции у государства Украина, которое идет параллельно по другому делу, где нас, как я уже сказал, признали виновными. Поэтому защитники государства должны работать совместно с адвокатом Виталия", – сказал он.

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Перелыгин объяснил, что украинец еще долго будет находиться в итальянской неволе из-за длительности рассмотрения апелляционной жалобы.

"Возвращаясь к срокам, апелляция, почему мы не согласны с мотивацией и самим приговором, должна быть подана до 12 ноября. Все выходные я изучал апелляционные дела, когда выносились похожие приговоры. Обычно суд после получения апелляции начинает рассматривать дело через 5-6 месяцев. Поэтому я вижу, что реально рассматривать апелляцию начнут весной 2020 года", – подчеркнул посол.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Посол Украины в Италии о деле Маркива: Это была спецоперация России против нас".

Отметим, что в Украине резко отреагировали на решение итальянского суда, связывая его с влиянием России на дело украинца. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину Маркива.


Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

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Тег Италия, посол, апелляция, маркив , перелыгин

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Сегодня

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