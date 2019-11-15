Дело о бракованных бронежилетах: суд избрал меру пресечения подозреваемым

Следствие считает, что пять подозреваемых вступили в сговор, закупив для военных десятки тысяч бракованных бронежилетов

Бронежилеты активно используют в армии

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения для пятерых должностных лиц Министерства обороны Украины, подозреваемых по делу о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Трое чиновников были арестованы с возможностью внесения залога в размере 76 млн грн каждым, еще двое – отправлены под домашний арест.

Как считает следствие, пять подозреваемых вступили в сговор, закупив для военных десятки тысяч бракованных бронежилетов – экспертизы доказали, что они простреливаются.

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Общая стоимость заключенного договора составила 176 млн грн.

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Под процессуальным руководства Генеральной прокуратуры Украины следователи Государственного бюро расследований 5 ноября 2019 года сообщили о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны в совершении указанного уголовного преступления.

Напомним, ранее Госбюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, из которых следует, что военнослужащие, ответственные за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных, знали о том, что они бракованные.

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