Дело по "Укроборонпрому": арестованы пять подозреваемых в растрате 55 млн грн

Меру пресечения суд принял как действующим, так и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта"

Дело по "Укроборонпрому": арестованы пять подозреваемых в растрате 55 млн грн 2019-03-07T12:59:00+02:00 Украина Меру пресечения суд принял как действующим, так и бывшим чиновникам «Спецтехноэкспорта»

Суд арестовал недавно задержанных чиновников "Укроборонпрома" по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Соломенский районный суд Киева отправил их в СИЗО с возможностью внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так меру пресечения в виде содержания под стражей избрали одному действующему и четверым бывшем чиновникам "Спецтехноэкспорта" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром").

Действующего руководителя предприятия суд арестовал с правом внесения залога в размере семи миллионов гривен.

Экс-директору предприятия избрана мера пресечения в виде содержанияпод стражей с залогом в 1,9 млн грн.

Экс-директору департамента "Спецтехноэкспорта" – арест с альтернативой внесения пяти миллионов гривен залога.

Бывшему начальнику сектора – содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн грн залога.

Бывшему заместителю директора – круглосуточный домашний арест.

Должностным лицам инкриминируется растрата имущества и нанесение ущерба государству на 55 миллионов гривен.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дело по "Укроборонпрому": арестованы пять подозреваемых в растрате 55 млн грн". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.