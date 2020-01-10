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Дело Шеремета: суд принял решение по Антоненко

10 января, 14:55

Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля

Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Антоненко об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

"Оставить решение Печерского районного суда Киева без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", - говорится в судебном решении.

Таким образом, согласно постановлению Печерского райсуда Киева, Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля.

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Постановление Киевского апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Присутствующие в зале суда встретили решение криками: "Позор!" и "Продажные судьи!".

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Напомним, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса", военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

14 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

Напомним, полиция опубликовала SMS и разговоры Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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суд павел шеремет Андрей Антоненко

Источник: УНИАН

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