Денисова рассказала, в каком случае РФ будет обречена на освобождение украинских моряков
Денисова вместе с родственниками моряков уже прибьыла в Москву
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудит с представителем Европейского Союза в Российской Федерации возможность присутствия на суде над украинскими военнопленными моряками представителей дипломатических миссий европейских государств. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.
Денисова отметила, что прибыла в Москву вместе со своей командой и 32 родными и близкими моряков, чтобы поддержать их на судебном заседании 17 апреля в 09.30.
"Сейчас у нас состоялась встреча родных с консулами, которые посещают моряков. Они рассказали о хорошем настроении, что они все уже ждут освобождения", – рассказала омбудсмен и добавила, что сейчас родственники моряков поехали в магазин, чтобы приобрести что-то для передачи им.
Денисова заявила, что она встретится с представителем Европейского Союза в Российской Федерации.
"Я обращалась к нему письмом, чтобы он обратился, в том числе и к послам, в дипмиссии европейских государств, которые присутствуют в Российской Федерации, чтобы они вместе с нами попали в суд для поддержки военнопленных моряков", – сказала она и добавила, что сейчас этот вопрос будет обсуждаться.
Кроме того, отметила уполномоченная, будут обсуждаться шаги ЕС, в том числе и миссии, которая находится в России, по освобождению моряков.
"Безусловно, оказываемое сейчас международное давление надо усиливать. И тогда государство Российская Федерация будет обречена на то, чтобы освободить наших военнопленных", – подчеркнула Денисова.
Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.
Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Денисова рассказала, в каком случае РФ будет обречена на освобождение украинских моряков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не выдержало сердце: умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков
Мать матроса тоже служит в Вооруженных силах Украины
Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных
От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово"
Нигерийские пираты захватили украинских моряков: появились подробности
Группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak, стоящего на якоре в Дуала
Суд в Москве отложил рассмотрение жалоб трех украинских моряков
Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке