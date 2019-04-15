Денисова рассказала, в каком случае РФ будет обречена на освобождение украинских моряков

Денисова вместе с родственниками моряков уже прибьыла в Москву

Людмила Денисова. Фото: Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудит с представителем Европейского Союза в Российской Федерации возможность присутствия на суде над украинскими военнопленными моряками представителей дипломатических миссий европейских государств. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

Денисова отметила, что прибыла в Москву вместе со своей командой и 32 родными и близкими моряков, чтобы поддержать их на судебном заседании 17 апреля в 09.30.

"Сейчас у нас состоялась встреча родных с консулами, которые посещают моряков. Они рассказали о хорошем настроении, что они все уже ждут освобождения", – рассказала омбудсмен и добавила, что сейчас родственники моряков поехали в магазин, чтобы приобрести что-то для передачи им.

Денисова заявила, что она встретится с представителем Европейского Союза в Российской Федерации.

"Я обращалась к нему письмом, чтобы он обратился, в том числе и к послам, в дипмиссии европейских государств, которые присутствуют в Российской Федерации, чтобы они вместе с нами попали в суд для поддержки военнопленных моряков", – сказала она и добавила, что сейчас этот вопрос будет обсуждаться.

Кроме того, отметила уполномоченная, будут обсуждаться шаги ЕС, в том числе и миссии, которая находится в России, по освобождению моряков.

"Безусловно, оказываемое сейчас международное давление надо усиливать. И тогда государство Российская Федерация будет обречена на то, чтобы освободить наших военнопленных", – подчеркнула Денисова.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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