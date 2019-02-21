Денисова возмущена тем, что ее не пропускают к раненым украинским военнопленным

Денисова призвала немедленно решить вопрос об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ

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Денисова возмущена тем, что ее не пропускают к раненым украинским военнопленным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/035/90a/5c503590ae8d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/035/90a/5c503590ae8d9.jpg 2019-02-21T15:17:00+02:00 Украина Денисова призвала немедленно решить вопрос об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила протест своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу недопуска к раненым украинским военнопленным. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что в течение длительного времени "неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как Уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения относительно моего посещения раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России".

"Вместе с тем российской стороной были допущены к украинским морякам Нина Карпачева (бывший омбудсмен Украины – ред.), которая в отличие от меня не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами", – отметила Денисова.

Она подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии синхронного доступа к заключенным гражданам Украины в России и на оккупированном Крымском полуострове.

Омбудсмен Украины призвала содействовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ.

"Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", – отметила Денисова.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

В среду, 20 февраля, суд в Москве рассмотрел жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских моряков.

Затем трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, находящихся в московском СИЗО Лефортово, обещали направить на обследование в больницу. Но так этого и не сделали.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

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