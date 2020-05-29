Десятки за сутки: в армии растет число заболевших COVID-19

Сейчас с опасной болезнью борются 90 военнослужащих

Эпидемия коронавируса не обошла и украинскую армию. Только за последние сутки, 28 мая, в Вооруженных Силах Украины обнаружили 23 новых случая COVID-19. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано двадцать три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

На данный момент от опасной инфекции лечат 90 военнослужащих. С начала эпидемии от COVID-19 в рядах ВСУ вылечили 108 человек. Спасти не удалось троих инфицированных.

Реклама

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 31 человек", – добавили в командовании.

Что касается состояния зараженных военнослужащих, то его медики оценивают как удовлетворительное. Большинство больных переносят инфекцию бессимптомно.

Ранее мы сообщали, что 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Скончалась работник одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Кроме того,не так давно в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама