В ВСУ увеличилось количество зараженных коронавирусом: подробности

Военнослужащий заразился от своего товарища

В Вооруженных силах увеличилось количество зараженных коронавирусом. Новым инфицированным оказался военнослужащий Киевского гарнизона. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

По состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Один из них летальный случай.

"Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с данным военным, находятся на самоизоляции", – сообщили в медслужбе ВСУ.

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Военные медики отмечают, что сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек.

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Напомним, 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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