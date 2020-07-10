Дети из Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО: Зеленский дал добро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3734, который освобождает детей с временно оккупированных территорий сдавать ВНО для поступления в вузы. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Внесение изменений в законодательство о высшем образовании инициировал сам глава государства, отметили в пресс-службе.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – сказал Зеленский.

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Документом устанавливается, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.

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"Для указанной категории абитуриентов поступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО – по собственному выбору", - объяснили в Офисе президента.

Ранее такая норма действовала только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

При этом поступающие будут конкурировать за бесплатное обучение в рамках этой квоты. Квота будет устанавливаться Министерством образования.

Напомним, также ранее Владимир Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон.

Кроме того, сообщалось, что школьники Донбасса дистанционно учатся в украинских школах, а т.н. "дипломы ДНР" получают как сувениры. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и ученики помладше.

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