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Дети из Крыма и Донбасса смогут поступить в университеты без ВНО

3 июля, 14:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Верховная Рада приняла законопроект по инициативе президента Зеленского

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3734, который освобождает детей с временно оккупированных территорий сдавать ВНО для поступления в вузы. Принятие законопроекта инициировал президент Владимир Зеленский. "За" проголосовали 310 народных депутатов.

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Документом устанавливается, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас. Ранее такая норма действовала только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

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При этом поступающие будут конкурировать за бесплатное обучение в рамках этой квоты. Также абитуриенты будут иметь право проходить подготовительные курсы.

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"По их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах высшего образования сроком до одного года с последующим поступлением в вузы как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном условиями приема на обучение для получения высшего образования", – говорится в законопроекте.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон.

Также мы писали, что школьники Донбасса дистанционно учатся в украинских школах, а т.н. "дипломы ДНР" получают как сувениры. Если в первые годы войны такую форму использовали лишь выпускники для получения аттестатов, то теперь ряды таких школьников пополнили и ученики помладше.

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Крым Донбасс Верховная Рада абитуриенты вузы поступление высшее образование законопроект ВНО ОРДЛО

Источник: Сегодня

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