Дети просятся в грузчики и рекламу: где школьники могут найти подработку на каникулах

Трудятся ради гаджетов, косметики и помощи родителям

Вместо отдыха. Подростки все чаще ищут подработку. Фото: AFP

Накануне летних каникул многие школьники вместо отдыха ищут себе подработку. Свои резюме они публикуют на тематических форумах — девочки, как правило, предлагают услуги по раздаче листовок, выгулу небольших собак, распространении рекламных постов в соцсетях, а мальчишки возрастом от 13 до 15 лет предлагают даже услуги по погрузке-выгрузке небольших грузов. Как оказалось, не дремлют и работодатели — на профильных сайтах мы нашли несколько объявлений, где на раздачу рекламных воздушных шариков и размахивание рекламными флагами требуются именно подростки.

"Ставка сделана на то, что дети смогут привлечь больше пожертвований для нашего благотворительного фонда. Мы готовы платить ребенку 30 гривен в час", — рассказали нам по одному из объявлений.

Корреспонденты "Сегодня" под видом работодателей пообщались с некоторыми из подростков, которые сейчас опубликовали объявления о поиске работы.

"Я мечтаю о щенке йорка (йоркширского терьера. — Авт.), он стоит 3600 грн. Мама мне сказала, что это дорого, я хочу собрать хотя бы половину, а остальное добавят родители и бабушка. Поэтому ищу подработку. Уже подсчитала, что если в день буду зарабатывать хотя бы 70 гривен, то за месяц заработаю 1400", — рассказала нам 12-летняя Алина из Полтавы.

А двое братьев-близнецов из Кропивницкого нам рассказали, что им по 13 лет, и они копят деньги маме на подарок.

"Согласны на любую работу, даже грузчиками. Нужны 3000 гривен, хотим купить маме серьги. Недавно пришли на одну стройку, но нас не взяли. Решили написать объявление. А наши друзья из другого города протирают стекла машин, которые останавливаются на светофорах. Недавно один водитель дал им сразу 50 гривен, а так берут по двадцатке", — рассказал нам один из братьев Кирилл.

И добавил, что в прошлом году все лето с братом раздавали рекламу, зарабатывали по 700 грн в месяц.

Большинство авторов объявлений — девочки. Многие в объявлениях пишут, что хотят заработать на мечту — модную одежду, косметику, мобильные телефоны. Одна из таких авторов написала, что "очень сильная", поэтому может работать даже грузчиком. Есть объявления и от детей, проживающих на оккупированных территориях. Не скрывая, юные соискатели пишут, что в семье тяжело с деньгами, поэтому ищут себе подработку на лето. Кстати, в прошлом году таких объявлений были единицы.

Юристы обращают внимание на то, что по закону принимать на нетяжелую работу можно подростков, которым исполнилось 14 лет. При этом рабочий день должен быть ограниченным, а разрешение на работу ребенка должны в обязательном порядке подписать его родители или официальные опекуны.

Многие родители не против подработок

Эксперты, которые исследовали нюансы детского труда в Украине, рассказали нам, что были моменты, неприятно удивившие социологов.

"Вопрос детского труда в Украине комплексно исследовался два раза — первый раз в 1999 году, второй — в 2015—2016 гг. Могу сказать, что достаточно большое число молодых родителей абсолютно не против того, чтобы их дети подрабатывали. Кроме того, 50—57% родителей не знают, что их дети работают. Это говорит о том, что многие родители не вникают в то, чем занят их ребенок — работает ли он или же гуляет с друзьями", — рассказал нам доктор экономических наук из Института демографии и социсследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Цимбал.

По его словам, исследование показало, что современные родители нередко рассматривают подработку ребенка и как часть воспитательного процесса, а родители старшего возраста не всегда позитивно относятся к занятости своего чада, считая, что детство должно оставаться детством.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о "война" со стереотипами и о том, как украинские мужчины достигают успеха в "женских" профессиях. В Украине постепенно привыкают, что в сфере красоты могут работать не только дамы.

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