Дифтерия в Украине: количество заболевших растет

Только за октябрь заболели 18 человек

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет / Фото: Pixabay

В Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерии, 18 из которых – в течение октября. Об этом сообщили в Центре общественного Минздрава.

"На 28 октября 2019 в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 – в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", – говорится в сообщении.

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В Центре отметили, что на 1 октября 2019 в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренной плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 тысяч детей в возрасте до года и 1.5 млн взрослых.

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Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

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