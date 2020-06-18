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Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США

18 июня, 08:19

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Контракт на закупку ракет был заключен еще в 2019 году

Передача Украине партии ракет для ПТРК "Javelin" от США стала результатом знаковой реформы в украинском оборонном ведомстве. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Соединенных Штатах.

"Контракт на такую ​​покупку был заключен в декабре 2019 года. Он стал результатом знаковой реформы в украинском оборонном ведомстве, которая позволила начать прямые закупки вооружений и военной техники у иностранных государств", – рассказали дипломаты.

Javelin Министерство обороны Украины закупило по программе Пентагона "Международные военные продажи". В посольстве отметили, что это – практический результат первых межгосударственных оборонных закупок оружия Украина в США.

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Напомним, 17 июня Соединенные Штаты Америки передали Украине очередную партию военного оборудования, в том числе боеприпасы к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

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Отметим, что решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin, администрация президента США Дональда Трампа приняла в конце 2017 года.

А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

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