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Состояние Павла Гриба ухудшилось, но "суд" в РФ не обращает на это внимания – отец украинца

Сегодня, 17:55

По словам врача, человека с болезнью, которая есть Гриба, нельзя содержать в СИЗО

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.
Состояние Павла Гриба ухудшилось, но "суд" в РФ не обращает на это внимания – отец украинца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/24d/067/5c524d067025d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/24d/067/5c524d067025d.jpg Украина По словам врача, человека с болезнью, которая есть Гриба, нельзя содержать в СИЗО

Состояние здоровья украинца Павла Гриба, которого россияне продолжают удерживать в ростовском СИЗО, продолжает ухудшаться, однако "судья" не обращает внимания на ухудшение самочувствия заключенного.

Как сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, на условия содержания его сына не повлиял и приезд украинского врача – Василия Притулы, который подчеркнул, что больному гипертензией противопоказано содержание в СИЗО, передает "Громадське".

Также он добавил, что состояние его сына ухудшилось – он жалуется на "тошноту, боли в районе живота", и напомнил, что на заседании 15 марта ему снова вызывали "скорую".

Игорь Гриб заявил также, что мать Павла практически постоянно находится в России – "больше в Ростове, чем в Украине" и признал, что не надеется на оправдательный приговор.

Ранее украинский врач, наблюдавший за Павлом Грибом и течением его болезни – портальной гипертензии – заявил о негативной динамике самочувствия пациента, отметив низкий уровень тромбоцитов, повышенный уровень билирубина, сниженный показатель железа и увеличенные размеры селезенки.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится "в сверхкритическом состоянии и нуждается во врачебном вмешательстве". По ее словам, в ежедневном медицинском уходе нуждается инвалид I-й группы Эдем Бекиров.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

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Тег гриб, политзаключенный, Павел Гриб

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