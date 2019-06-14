Прогноз погоды в Украине на 14 июня: жара до +33 и местами дожди
Сегодня украинцам лучше не находиться долго на солнце, хотя в некоторых областях будет мокро
Жара в Украине не уходит, сегодня синоптики обещают до 33 градусов. Но в некоторых западных областях пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе дожди пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. В то же время, несмотря на мокрую погоду, будет жарко – 30-32 градуса.
в центральных и южных областях без осадков, везде солнце и температура воздуха до 33 градусов.
На севере и востоке страны будет "прохладней" всего – 27-30 градусов и тоже без осадков.
А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Спасатели объявляют высокий уровень пожарной опасности. Но опасно и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном +35. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.
Также новости "Сегодня" узнали у народного синоптика о прогнозе погоды до конца месяца. Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара скоро спадет, а серьезных затяжных дождей – не будет.
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