До 18 градусов тепла и дожди на севере: синоптики дали прогноз на 22 мая (карта)

Сильных осадков в Украине сегодня не будет

В Украине, где недавно ветер валил деревья, 22 мая в большинстве областей будет сухо и тепло. Небольшие дожди ожидаются в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"22 мая ночью в Черниговской, Сумской, утром и днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 9-14 градусов тепла. Немного теплее будет в южной части страны и на Закарпатье – тут прогреет до 13-18 градусов тепла.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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