Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Последние новости Украины

До 18 градусов тепла и дожди на севере: синоптики дали прогноз на 22 мая (карта)

22 мая, 07:27

Тина Наринецкая

Сильных осадков в Украине сегодня не будет

В Украине, где недавно ветер валил деревья, 22 мая в большинстве областей будет сухо и тепло. Небольшие дожди ожидаются в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"22 мая ночью в Черниговской, Сумской, утром и днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с.

Реклама

В тренде
Минобразования утвердило даты проведения ВНО-2020

Температура в стране установится на уровне 9-14 градусов тепла. Немного теплее будет в южной части страны и на Закарпатье – тут прогреет до 13-18 градусов тепла.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионовУкраина
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видео
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видеоПолитика
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспорт
В Украине продлили карантин и разрешили общественный транспортУкраина
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центре
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центреДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...