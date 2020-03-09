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До 19 градусов тепла и ураганный ветер: чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни (карта)

9 марта, 14:24

Тина Наринецкая

Некоторые области накроют дожди

В Украине в ближайшие сутки, 10-11 марта, будет по-летнему тепло. Местами синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

10 марта с самого утра в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях будет царить туман. Ветер ожидается переменный, 3-8 м/с. Температуру в западных областях и Житомирской области синоптики прогнозируют 7-12 градусов тепла. На остальной территории температура установится на уровне 11-16 градусов тепла, на юге и востоке – до 19 градусов тепла.

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А в среду, 11 марта, в Украине ожидается небольшой дождь. Осадков не будет только в южных областях. А в Карпатах и вовсе возможен мокрый снег. Ветер ожидается западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат обрушится сильный ветер – тут его скорость будет достигать 25-28 м/с. Температура установится на уровне 8-13 градусов тепла, в южных областях – до 17 градусов тепла.

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Ранее народный синоптик рассказал, что весна удивит украинцев температурными качелями. В стране ожидаются и заморозки, и летнее тепло.

Отметим, что благодаря теплой погоде суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы.

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