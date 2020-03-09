Температурные качели и дожди: погода в Украине испортится (карта)

В Украине в понедельник, 9 марта, будет тепло, но большинство областей накроют дожди. Где ждать непогоды – рассказали в Украинском гидрометцентре.

Солнечно, по прогнозам синоптиков, будет на востоке страны.

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Температура установится на уровне 6-10 градусов тепла. В северных областях ожидаются 8-11 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных регионах – тут прогреет до 15-18 градусов тепла.

Ранее народный синоптик рассказал, что весна удивит украинцев температурными качелями. В стране ожидаются и заморозки, и летнее тепло.

Отметим, что из-за аномальной погоды в Харькове введут график подачи тепла. Что изменится – выясняли "Сегодня".

Напомним, что благодаря теплой погоде суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы. По словам бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, фактическая цена на газ за февраль будет ниже 4 тыс. гривен за тысячу кубометров, а потому отопление для некоторых украинцев может стать дешевле на 40%.

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