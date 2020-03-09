Заморозки и летнее тепло: весна удивит украинцев температурными качелями

Погода в Украине продолжает удивлять аномальным теплом – весна не стала исключением. Ведь в первые дни весны в стране резко потеплело. Чего ждать украинцам до лета – рассказал народный синоптик Владимир Деркач, сообщают "Факты".

"Начало весны будет классическим: небольшие осадки, которые иногда будут перерастать в сильные. До конца первой декады очень ветрено. Температура в этот период будет колебаться: ночью – минус, а днем преимущественно плюс. Во второй декаде марта погода улучшится, осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура. Последняя декада марта тоже не разочарует. Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки ожидаются небольшие", – рассказал синоптик о погоде в марте.

Что касается апреля, то его начало будет прохладным и возможны небольшие осадки. Температура, по словам синоптика, начнет расти в средине первой декады.

"После 10-го числа потепление продолжится – с небольшими перерывами на день-два, по ночам возможны заморозки. Перед Пасхой (19 апреля. – Ред.) еще потеплеет, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Только третья декада принесет больше осадков, но значительного повышения температуры придется подождать", – отметил Деркач.

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Май начнется с небольших осадков – в течение одного-двух дней.

"Но это не отразится на температуре воздуха, которая будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели. Такое тепло продержится и захватит начало второй декады. А вот дальше дожди немного "утихомирят" температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Последняя декада порадует настоящим теплом, правда, пройдут кратковременные дожди – день-два. Ожидается, что в конце месяца пройдут ливневые дожди и похолодает", – рассказал синоптик.

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А вот летом в Украину придут интенсивные дожди со шквалами и градом.

"Приятное тепло будет сменяться прохладой", – отметил народный синоптик.

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Кроме того, новый температурный рекорд зафиксировали в Симферополе – там воздух прогрелся до 27 градусов тепла.

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