До 30 градусов жары и без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на 24 июля (карта)

В Украине сегодня, 24 июля, сохранится теплая и сухая погода. Местами синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла.

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Так, как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодня дожди с грозами ожидаются только в Закарпатской области. На остальных же территориях осадков не предвидится.

В западных областях температура воздуха установится на уровне 23-26 градусов тепла. В центре и на севере ожидаются 24-26 градусов тепла, а на востоке – до 27. Жарче всего будет в южных областях Украины и в Крыму – тут местами обещают до 30 градусов тепла.

В тренде Погода в Украине на четверг: где ждать грозовых дождей

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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Непогода не обошла и Хмельницкий – город накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

А в Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

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