Українська
$ 27,88
32,24
  1. Последние новости Украины

До 30 градусов жары и без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на 24 июля (карта)

24 июля, 07:30

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Осадки прогнозируют только в одном регионе страны

В Украине сегодня, 24 июля, сохранится теплая и сухая погода. Местами синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла.

Реклама

Так, как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодня дожди с грозами ожидаются только в Закарпатской области. На остальных же территориях осадков не предвидится.

В западных областях температура воздуха установится на уровне 23-26 градусов тепла. В центре и на севере ожидаются 24-26 градусов тепла, а на востоке – до 27. Жарче всего будет в южных областях Украины и в Крыму – тут местами обещают до 30 градусов тепла.

В тренде
Погода в Украине на четверг: где ждать грозовых дождей

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Реклама

Непогода не обошла и Хмельницкий – город накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

А в Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе подросток расстрелял мужчин,
На Донбассе подросток расстрелял мужчин, "выбивавших" долг у его отца – СМИДонбасс
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
В Украине снова продлили карантин
В Украине снова продлили карантинУкраина
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полицииДругие регионы
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять