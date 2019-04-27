Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Долгожданное тепло и небольшие дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

27 апреля, 08:39

Весна прощается с грозами и похолоданиями

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украину приходит настоящая, теплая, весна – столбик термометра поднимается все выше, а дожди и грозы идут все реже. Прогноз погоды на ближайшие дни озвучили синоптики Укргидрометцентра.

В частности, 27-28 апреля в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Сегодня днем ожидается 22-27 ° тепла, а 28 апреля – 14-19 °. На остальной территории будет переменно облачно, без осадков. Только в северных областях ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, со скоростью 5-10 м / с.

29-30 апреля в Украине временами пройдут дожди, местами грозы, но в южных областях преимущественно будет без осадков. Температура ночью ожидается 5-11 ° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-4 ° тепла. Также синоптики прогнозируют снижение дневной температуры до 10-16 °, а на юге страны – до 15-21 °.

Также синоптики рассказали, какая погода будет царить в столице страны. 27-28 апреля в Киеве и области ожидается переменная облачность. Также в столице пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м / с. Температура ночью – 7-12 °, а днем ​​- 19-24 °. 29-30 апреля в столице временами пройдет дождь. Температура ночью ожидается 5-10 °, а днем – 10-15 ° тепла.

Напомним, до одного из самых больших христианских праздников остался день. В этот день многие украинцы выбираются на природу. Мы уже писали, какая погода будет на Пасху

В то же время жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности перед Пасхой и на праздник. 26-28 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, тепло, прогноз, синоптики, дожди, грозы, укргидрометцентр

Вы сейчас просматриваете новость " Долгожданное тепло и небольшие дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шашлык под дождем: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:16

В понедельник, 29 апреля грозы ожидаются по всей Украине, кроме Херсонской области и Крыма

В наибольшем канадском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей

Сегодня, 01:12

Постановление о срочной эвакуации уже получили жители 12 жилых домов

Прогноз погоды на 26 апреля: в Украину вернулись дожди, но потеплеет до +27

Вчера, 09:42

Несмотря на возвращение непогоды на половину территории страны, температура воздуха продолжает повышаться

Потеплеет до +24 и местами дождь: синоптики рассказали, где ждать непогоды

25 апреля, 09:26

В Украину пришла настоящая весна, хотя в некоторых областях потепление подмочат небольшие дожди

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Самые смешные фотографии животных

Порошенко все еще ждет извинений за шутку Зеленского о «термосе»

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Почему тараканы такие живучие (видео)

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Зеленский назвал свое первое задание на посту президента

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Климкин поздравил Зеленского отрывком из мультфильма