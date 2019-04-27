Долгожданное тепло и небольшие дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

Весна прощается с грозами и похолоданиями

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украину приходит настоящая, теплая, весна – столбик термометра поднимается все выше, а дожди и грозы идут все реже. Прогноз погоды на ближайшие дни озвучили синоптики Укргидрометцентра.

В частности, 27-28 апреля в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Сегодня днем ожидается 22-27 ° тепла, а 28 апреля – 14-19 °. На остальной территории будет переменно облачно, без осадков. Только в северных областях ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, со скоростью 5-10 м / с.

29-30 апреля в Украине временами пройдут дожди, местами грозы, но в южных областях преимущественно будет без осадков. Температура ночью ожидается 5-11 ° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-4 ° тепла. Также синоптики прогнозируют снижение дневной температуры до 10-16 °, а на юге страны – до 15-21 °.

Также синоптики рассказали, какая погода будет царить в столице страны. 27-28 апреля в Киеве и области ожидается переменная облачность. Также в столице пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м / с. Температура ночью – 7-12 °, а днем ​​- 19-24 °. 29-30 апреля в столице временами пройдет дождь. Температура ночью ожидается 5-10 °, а днем – 10-15 ° тепла.

Напомним, до одного из самых больших христианских праздников остался день. В этот день многие украинцы выбираются на природу. Мы уже писали, какая погода будет на Пасху.

В то же время жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности перед Пасхой и на праздник. 26-28 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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