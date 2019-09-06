Дома-призраки, Дуга и Саркофаг: Туристы бьют рекорды по посещению Чернобыльской зоны

Сейчас в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей

Несмотря на радиационное загрязнение, растений это "не пугает" / Фото: Pixabay

В течение восьми месяцев 2019 года почти 75 тысяч туристов посетили зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной.

"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения – 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти", – говорится в сообщении.

Сейчас в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей – 13 наземных, пять водных и три воздушные маршруты.

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Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

Напомним, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили, что агентством разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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