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Домашних животных в Украине будут регистрировать: в Раде сообщили подробности

17 февраля, 12:19

Анастасия Ищенко

Кошки и собаки поддаются дрессировке и живут с человеком, поэтому их предлагают оставить в цирках

/ Фото: Pixabay

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2351, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Сейчас в Раде царит "гуманистический порядок" и находится еще много законопроектов, которые должны урегулировать сферу защиты животных, в частности — запретить использование животных во всех цирках, решить вопрос с дельфинариями и ввести обязательную паспортизацию и идентификацию животных.

Юлия Овчинникова, народный депутат Украины отметила, что рабочая группа уже наработала комплексный проект закона о запрете животных в цирках и сейчас идет его обсуждение.

"Министерство культуры очень принципиально настроено, чтобы этот законопроект был внесен. Есть ряд представителей, которые не поддерживают эту инициативу. Мы же, в свою очередь, ее поддерживаем и уже в ближайшие несколько месяцев будем принимать решение по этому законопроекту", — говорит Овчинникова.

Народный депутат Александр Мариковский добавляет, что по этому законопроекту есть много дискуссионных вопросов.

"Каких именно животных нужно запретить в цирках? Например, кошки и собаки поддаются дрессировке и живут с человеком, почему бы их, например, не оставить? Эти дискуссии до сих пор ведутся, это неоднозначные вопросы, по которым нужно найти компромисс", — говорит Мариковский.

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Домашних животных в Украине будут регистрировать: в Раде сообщили подробности

Также рабочая группа занимается созданием законопроекта об идентификации и регистрации животных.

"Мы надеемся, что в 2020 году этот законопроект будет зарегистрирован. Мы максимально включили его в план законодательных инициатив на этот год", — поясняет Овчинникова.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине усилят наказания за жестокое обращение с животными.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "За издевательство над животными – тюрьма и штрафы: что вскоре изменится".

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Источник: Сегодня

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