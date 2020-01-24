Запрет на животных в цирках: зоозащитник рассказал, почему решения Минкультуры мало

/ Фото: Pixabay

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Скоро животные исчезнут из украинских цирков. Министерство культуры планирует вывести их из государственных цирков уже до 2021 года.

В ответе на запрос сайта "Сегодня", Минкульт сообщил, что на данный момент в государственных цирках находится 317 животных. За последние пять лет на их содержание было выделено 2,9 млн грн. А вот на закупку животных в это время деньги вообще не выделялись.

При этом в Украине существуют как частные, так и государственные цирки. Но если запретить использование животных в государственных цирках можно на уровне министерств, то для общеукраинского запрета, который будет распространяться и на частные цирки, нужен только закон, который примет Верховная Рада.

"В Украине эта проблема делится на несколько частей, у нас есть государственные цирки и есть частные цирки, так называемые шапито. Что касается шапито, то их можно запретить только законом Верховной Рады, и мы над этим работаем. На регистрации сейчас находится несколько законопроектов, которые помогут это урегулировать. Также по передвижным циркам оказался действенным инструмент локальных запретов, т.е. это в полномочиях местных советов. На сегодняшний день нам удалось добиться такого запрета в 26 городах Украины, в том числе и в Киеве", — рассказал в комментарии сайту "Сегодня" основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Николаевском зоопарке не знают, куда девать львят и тигрят .

Директор зоопарка Владимир Топчий заявил: "Передавать в передвижные зоопарки – они вообще запрещены в Украине. Мы не можем животных отдавать и в так называемые "контактные" зоопарки. Это принципиально невозможно".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история получила счастливый конец – двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

Также напомним, в сеть попало видео сбежавшего львенка в Харькове:

Видео: h.saltovka

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