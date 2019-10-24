Дон, Дядя Вова и КамАЗ: офицер ВСУ назвал имена уничтоженных боевиков

В Москве и Питере скончались российские наемники, воевавшие на Донбассе

На Донбассе и в РФ местные боевики и российские наемники, воюющие на востоке Украины, продолжают нести потери от ответного огня ВСУ, от болезней и полученных ранее ранений.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовал в сети имена уничтоженных боевиков "Л/ДНР".

19 октября в Москве от инсульта скончался 40-летний российский наемник Вадим Смоляниченко (позывной "КамАЗ"), ранее участвовавший в боевых действиях на стороне сепаратистов в Луганской области.

Вадим Смоляниченко Название

Также 19 октября был уничтожен некий Евгений Лысых Евгений. 45-летний дончанин воевал на стороне боевиков т.наз. "ДНР".

ЕвгенийЛысых – в центре

В тот же день скончался 61-летний житель Ровенек "казак" Владимир Феденко ("дядя Вова"). О нем известно, что он участвовал в захвате здания СБУ в Луганске, был разведчиком позиций ВСУ и наводчиком во время боёв под Зеленопольем. В результате минно-взрывной травмы потерял правую ногу. Лечился на территории России и в Крыму.

Владимир Феденко

Кроме того, 19 октября в Санкт-Петербурге скончался 58-летний Виктор Плешаков ("Дон"). О российском наемнике известно, что в Питере у него был бизнес – владел неким ООО "ПКФ Витраж", однако с августа 2014-го года воевал за боевиков т.наз "ЛНР", в ноябре 2016-го поступил в 4-й разведывательно-штурмовой батальон спецназа "ДНР", (т.наз. "батальон Суркова-Прилепина"), известный не столько подвигами на передовой, сколько скандалами и пьянками.

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Виктор Плешаков

21 октября сложил голову 27-летний житель Алчевска Максим Черепахин , воевавший за боевиков т.наз. "ЛНР".

Максим Черепахин

Кроме того, стало известно, что 19 апреля был уничтожен некий Максим Виноградов из российской Удмуртии, и только недавно он был идентифицирован. На родине у него осталась вдова и маленький ребенок.

Максим Виноградов – слева

Кроме того, "Штирлиц" сообщил, что в медицинские заведения на оккупированной территории Донбасса поступают раненные боевики и тела уничтоженных оккупантов.

По его данным, 21-23 октября:

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В Донецкую областную клиническую травматологическую больницу привезли двоих раненых;

В Донецкую областную клиническую травматологическую больницу поступили раненый и убитый боевик.

В горбольницу Горловки № 2 привезли двоих раненых и одного убитого боевика.

В центральную райбольницу Новоазовска поступил один раненый и один уничтоженный боевик.

В то же время напомним, что ВСУ тоже несут потери. 22 октября от смертельного пулевого ранения погиб 35-летний сержант Виталий Носкевич из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе.

Также смотрите, как ВСУ под Мариуполем "прихлопнули" боевиков.

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