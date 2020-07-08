"Достойно выйдем из ситуации": министр финансов о последствиях коронакризиса

Тяжелыми для экономики месяцами были апрель и май, но в июне уже запустились экономические процессы

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина уже выходит из кризиса. Он обращает внимание, что тяжелыми для экономики месяцами были апрель и май, но в июне уже запустились экономические процессы. В интервью сайту "Сегодня" министр финансов высказал прогноз, что уровень падения экономики в Украине не превысит аналогичный показатель развитых стран, и мы "достойно выйдем из этой сложной ситуации".

"Нет оснований считать, что падение экономики у нас будет больше, чем в развитых странах. Этому есть несколько объяснений. Главная проблема, которую создал CОVID-19, – разорванные экономические цепочки. Но Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие цепочки. А рынки нашей экспортной продукции сохранились. Имею в виду зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для нас, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", – рассказал Сергей Марченко.

Реклама

Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, 9 июля исполняется ровно 100 дней на посту нового министра финансов. Нового министра здравоохранения Максима Степанова и министра финансов Сергея Марченко Верховная Рада Украины назначила 30 марта.

3 июля Марченко принял участие в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где раскрыл обстоятельства ухода Якова Смолия с поста главы Нацбанка Украины.

Смотрите на видео, как это было:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама