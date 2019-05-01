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Дожди, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погоды

1 мая, 09:48

Последний день праздничных выходных в Украине будет омрачен разбушевавшейся непогодой

Фото: Pixabay

Сегодня в Украине ожидаются дожди, а также местами град и сильный ветер. Кроме того, спасатели предупреждают о подъеме воды в реках на западе страны. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях дожди; в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый); на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

Также спасатели предупреждают, что 1-2 мая, в связи с ожидаемыми значительными осадками, ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями:

на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута, Сирета, реках Закарпатья 0,2-1,0 м;

на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м, с выходом воды на пойму.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза схода селевых потоков.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.


А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

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Тег погода, спасатели, непогода, дожди, град

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