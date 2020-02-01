Дожди и до +10 градусов: какая погода ждет украинцев в первый день февраля

Теплее всего будет на Прикарпатье и Буковине

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Первый день февраля не принесет украинцам существенных изменений погоды – почти во всех областях ожидаются дожди и мокрый снег, однако будет тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской области и на Буковине днем осадки, температура воздуха будет +8...+10 градусов, ночью ожидается +1...+5 градусов. На Закарпатье днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет -1...+1 градус. Во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях прогнозируют днем до +7...+9 градусов, ночью будет +3...+5 градусов. На Волыни и в Ровенской области также будет тепло и дождливо – днем до +6...+8 градусов, ночью до +3...+5 градусов.

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В Житомирской и Винницкой областях прогнозируют днем +5...+7 градусов и +1...+4 градуса. Только в Черниговской и Сумской областях сегодня осадков не будет, днем будет +3...+5 градусов, ночью ожидают до 0...+2 градусов.

В Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях синоптики обещают днем до +4...+6 градусов, а ночью будет до 0...+2 градусов. На Донбассе прогнозируют +3...+6 градусов днем, а ночью будет небольшой мороз – до +1...-1 градуса. На Приазовье днем будет до +5...+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях ожидается до +6...+9 градусов.

В Киеве и области погода также не порадует – днем будет до +3...+7 градусов, ночью обещают -1...+2 градуса.

Ранее мы писали, что в курортной Кирилловке в Запорожской области бушевал шторм – непогода натворила в поселке много беды. Волны чуть не унесли в море домики базы отдыха, а сильный ветер вырывал с корнем деревья.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет чрезвычайно теплым. Более того, в Киеве и его окрестностях, благодаря аномально теплой зиме, уже массово распускаются подснежники. При этом подснежники – далеко не единственные обитатели январских клумб. В некоторых дворах можно встретить примулу.

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