Дожди и похолодание: прогноз погоды на первую неделю осени

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В течение грядущей рабочей недели, вплоть до выходных, по Украине прокатится дождевой фронт с грозами. Ливни начнутся на западе страны и уже к пятнице прокочуют через все области до восточных границ. В то же время температура воздуха понизится, а ночью ожидаются существенные перепады температур. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в понедельник, 2 сентября, на большинстве территории Украины будет все еще достаточно жарко и сухо. Но на западе страны уже будет властвовать дождевой фронт. Температура воздуха в среднем по Украине будет до +29-31.

Уже во вторник, 3 сентября, дождевой фронт продвинется вглубь страны и накроет, кроме западных областей, и Волынь, а также часть центральных регионов. В "мокрых" областях снизится температура воздуха на 4-6 градусов, а местами и на 9-10 градусов. На остальной территории во вторник будет все так же тепло и сухо.

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В среду, 4 сентября, похолодание и дожди прорвутся еще дальше к востоку и накроют страну полосой от северных границ до Черного моря. Вместе с дождями придет и похолодание на 4-6 градусов. На западе страны, где накануне прошли дожди, будет сухо и солнечно, но отнюдь не тепло, а сохранится прохлада. А вот юго-восток и Крым будут пребывать под воздействием жаркого фронта.

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В четверг, 5 сентября, прохлада доберется и до юго-востока Украины, снизив температуру воздуха на 4-6 градусов. В то же время ночью ожидаются значительные перепады температур, на западе и местами в центре страны ночью столбики термометров опустятся до +10. А дожди "зацепятся" и теперь уже будут полосой от западных границ через центр к северо-востоку.

В пятницу, 6 сентября, погода будет в целом схожа с предыдущим днем. Но дожди уйдут из некоторых регионов центра Украины и севера и плотно осядут на западе страны. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня.

Напомним, недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство аграрной политики и продовольствия, по предварительным данным, прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

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