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  1. Последние новости Украины

Дожди и сильный ветер: в Украине снова испортится погода (карта)

25 апреля, 07:28

Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла

В Украину сегодня, 25 апреля, придет почти летнее тепло, но часть страны накроют дожди. Кроме того, на страну обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"25 апреля ночью без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный дождь, иногда грозы", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Кроме того, в Украине, кроме северных и восточных областей, прогнозируют порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла. Немного прохладнее будет на крайнем западе страны и побережье морей – тут ожидаются 12-17 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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