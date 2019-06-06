Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Дожди и жара не отступают: синоптики уточнили прогноз погоды

6 июня, 09:11

Осадков сегодня не будет только в трех областях страны, в остальных регионах украинцам лучше не забывать зонт

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине продолжает бушевать непогода. Сегодня почти на всей территории страны дожди, местами сильный ветер и град. Но, несмотря на сложные погодные условия, будет жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях везде пройдут дожди, но будет тепло – 25-27 градусов. В центральных, южных и северных областях (кроме Сумской области) также будет мокро, но немного жарче – температура воздуха будет доходить до +29.

Жарче всего будет на востоке. Туда сухая и солнечная погода принесет жару 30-33 градуса, только в Днепропетровской области будет дождь.

Также синоптики предупредили, что днем в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и западных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Метеорологи назвали самые теплых и самые холодные дни весны.

Новости "Сегодня" также сообщали, как на днях непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, синоптики, жара, гроза, град

Вы сейчас просматриваете новость " Дожди и жара не отступают: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода в Запорожской области: тысячи людей остались без электричества

Вчера, 11:55

По данным на утро 5 июня, обесточенными остаются свыше 1100 домов

В Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать

4 июня, 23:02

Трагедия произошла на глазах ее мужа

Непогода бушевала на Буковине: вода затопила улицы

4 июня, 15:53

Кроме дождя, в регионе выпал и обильный град

Обвал сцены на фестивале: в Днепропетровской области погиб человек, еще двое ранены

2 июня, 11:53

Спасатели рассказали о мужчине, погибшем под обвалом сцены

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Невеста Розенко поразила смелым фото в красном платье

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Нардепа расстреляли на глазах у всех: что произошло

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

США пошли навстречу Путину, Украина под угрозой?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь