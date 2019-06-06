Дожди и жара не отступают: синоптики уточнили прогноз погоды

Осадков сегодня не будет только в трех областях страны, в остальных регионах украинцам лучше не забывать зонт

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине продолжает бушевать непогода. Сегодня почти на всей территории страны дожди, местами сильный ветер и град. Но, несмотря на сложные погодные условия, будет жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях везде пройдут дожди, но будет тепло – 25-27 градусов. В центральных, южных и северных областях (кроме Сумской области) также будет мокро, но немного жарче – температура воздуха будет доходить до +29.

Жарче всего будет на востоке. Туда сухая и солнечная погода принесет жару 30-33 градуса, только в Днепропетровской области будет дождь.

Также синоптики предупредили, что днем в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и западных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Метеорологи назвали самые теплых и самые холодные дни весны.

Новости "Сегодня" также сообщали, как на днях непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:

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