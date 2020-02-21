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Дожди, мокрый снег и мороз: в Украину возвращается непогода (карта)

21 февраля, 08:01

С самого утра в стране будет царить туман

В Украине в пятницу, 21 февраля, в западных и юго-восточных областях ожидаются дожди и мокрый снег. В Карпатах ударят морозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков, лишь в западных и юго-восточных областях днем ​​небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

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С самого утра большинство областей накроет туман. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура установится на уровне ​​2-7 градусов тепла. В Карпатах и вовсе ударят морозы – 3-8 градусов. Также в горах ожидается ​​небольшой снег.

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Напомним, в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов.

А вот весна особо не порадует: синоптики также предупредили, что март в Украине может быть неожиданно холодным из-за того, что в Украине меняются температурные режимы.

Аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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