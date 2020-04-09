Дожди, мокрый снег и заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

В ближайшие дни погода в Украине изменится – уже завтра, 10 апреля, придут дожди, а температура воздуха в некоторых регионах упадет сразу на несколько градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она показала, что влажный атмосферный фронт уже принес дожди в Латвию, Литву, Беларусь и Польшу (карта). На очереди – Украина.

"Завтра, 10 апреля, этот фронт будет пересекать Украину, поэтому также вероятны дожди, небольшие, максимум умеренные. На западе и севере эта влага упадет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении. Температура воздуха, поскольку фронт холодный, несколько снизится в северных и западных областях – до 11-15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится – 15-22 градуса. Ветер перейдет завтра на северо-западный и усилится, иногда даже до штормовых значений 15-20 м/с", – написала Диденко.

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В Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных 11-12 градусов (в последние было +20). Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода. Дождь в Киеве ожидается ночью и утром (карта), но не существенный. А днем ​​в пятницу будет преобладать снова сухая погода.

А вот с понедельника снова потеплеет, однако ненадолго – во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине снова ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает до 5-10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки.

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"Потепление возобновится с 16 апреля", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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