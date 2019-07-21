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Дожди с грозами и жара до +32: какой будет погода во время выборов

21 июля, 07:06

Во многих областях украинцам лучше не забывать зонты при походе на участки для голосования

Фото: Сегодня

Пока в США гибнут люди от аномальной жары, в Украине высокую температуру остудят грозовые дожди, хоть и не везде. Сегодня на большей части территории страны мокро и температура до 32 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны синоптики обещают везде дожди с грозами, но жаркую погоду – 27-29 градусов, на Закарпатье до +32.

В центре и на севере страны без осадков будет только в Киевской (и в самой столице), Полтавской и Сумской областях. В остальных областях этих регионов будут дожди с грозами. Температура воздуха 26-29 градусов.

В восточных областях без осадков и до +29. На юге страны дожди с грозами пройдут только в Одесской и Николаевской областях. Также будет везде очень жарко – 30-32 градуса.

Отметим, что из Украины уже, наконец, ушло похолодание. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.


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Тег погода, дождь, синоптики, жара, прогноз погоды

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