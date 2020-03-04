Дожди, штормовой ветер и аномально тепло: погода удивит украинцев

Теплая и дождливая погода ожидается и завтра. 5 марта в некоторых областях будет сильный ветер, осадки, где-то похолодание, а местами настоящая весна до +18. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в восточных областях ожидается порывистый ветер, будет доходить до сильного.

"Дожди пройдут в западных областях, в Винницкой, вплоть до Житомирской и Киевской. Мокрый снег возможен в Карпатах и ​​местами в околокарпатских районах. На востоке, юге и в большинстве центральных областей сухая антициклональная весенняя погода. На западе холод до 4-8 градусов тепла. На востоке и в южной части – до апрельских 14-18 градусов. Местами утренние туманы, которые могут задержаться до обеда", – написала Диденко.

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В Киеве 5 марта ожидается теплая погода до 12-14 градусов: если обойдется без тумана, то температура будет и выше; если туман – может быть даже холодней. Вечером возможен небольшой дождь.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики отмечают, что, несмотря на аномально теплую зиму, в апреле будет холодно до самой Пасхи.

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