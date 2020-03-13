Дожди, снег и резкое похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды

На выходных в Украине сильно похолодает. Причем к холодной погоде добавятся дожди, местами мокрый снег, а также штормовой ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу будет мокро, а вот в воскресенье антициклон принесет сухую погоду, но станет прохладней.

"На западе, севере, на Харьковщине, Луганщине ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер. Похолодание до 4-9 градусов. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше – 9-15 градусов. Воскресенье в Украине. Придет антициклон по имени Helge и поэтому везде ожидается сухая воздушная масса. И главное в этой карантинной ситуации – солнце, которое немного помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ​​ожидается всего 2-8 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве в субботу похолодание до +6, сильный ветер, дождь, даже возможно с мокрым снегом. В воскресенье ночью мороз, днем ​​холодно, только 2 градуса тепла, но будет сухо и солнечно.

Синоптик добавила, что следующая неделя принесет в Украину снова потепление, а на следующие выходные опять похолодает.

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Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже семь рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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