На выходных сильно похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

В ближайшие дни в Украину вернутся мороз и снег. Если в пятницу местами еще будет до +18, то на выходных станет меньше 10 тепла, а ночью приморозит. При этом вернутся дожди и даже в некоторых областях мокрый снег. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, постепенно, уже с пятницы, начнется похолодание.

"Завтра на западе и севере плюс в Винницкой области в течение дня ожидается 6-12 градусов. Однако большинство центральной части, юг и восток еще задержатся в теплой воздушной массе – 10-15, местами до 15-18 градусов. Но выходными и там похолодает. Дожди завтра пройдут немного на западе, немного на востоке, вечером осадков увеличится, и они распространятся еще и на центральную часть Украины. Юг и восток 13 марта побудут без осадков. В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятные в западных и северных областях. В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов", – написала Диденко.

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В Киеве 13 марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно. Синоптик предупредила, что на выходных в столице ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в столице завтра 10 градусов, в субботу – семь градусов, в воскресенье похолодает до трех градусов, а ночью на выходных мороз до -4.

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Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже семь рекордов.

Весна в Украине продолжает удивлять не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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