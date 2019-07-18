Дожди уходят, а жара наступает: синоптики порадовали прогнозом погоды

Летняя погода уверенно вытесняет осеннюю прохладу, которая держалась в Украине последние пару недель

Фото: Сегодня

В Украину возвращается жара. Сегодня настоящее лето будет на юге страны – почти 30 градусов, а дожди пройдут лишь в нескольких областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны дожди с грозами пройдут только в Ровенской и Волынской областях, на остальной территории региона без осадков. Температура воздуха от 21 до 25 градусов.

На севере и в центре дожди ожидаются в Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях (в том числе и в Киеве). В этих областях будет 21-23 градуса. на остальной территории центра страны до +25.

А вот на востоке и юге Украины сегодня жара – 27-29 градусов. Погода ожидается без осадков и солнечной.

Отметим, что похолодание в Украине уже почти и не чувствуется, за исключением ночей. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дожди уходят, а жара наступает: синоптики порадовали прогнозом погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"